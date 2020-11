Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Macron salue l'ancien résistant Daniel Cordier, un "Français libre" Reuters • 26/11/2020 à 16:44









PARIS, 26 novembre (Reuters) - Un Emmanuel Macron visiblement ému a présidé jeudi une cérémonie d'hommage national à la mémoire de Daniel Cordier, Compagnon de la Libération décédé la semaine dernière à l'âge de 100 ans, en qui le chef de l'Etat a salué "un Français libre". "La vie de Daniel Cordier est un roman d'aventures", a dit le président de celui qui fut le secrétaire de Jean Moulin, chef de la Résistance mort en 1943 après avoir été torturé par la Gestapo. A 20 ans, en 1940, Daniel Cordier "fit partie des résistants de la première heure, de ceux qui restèrent debout quand tout s'effondrait, prêt à tous les sacrifices pour que la France restât la France", a rappelé le chef de l'Etat devant le cercueil du défunt drapé d'un drapeau tricolore déposé dans la cour de l'hôtel des Invalides. Emmanuel Macron a rappelé le parcours et souligné la "lumineuse légèreté" et le "sourire d'éternel enfant" de Daniel Cordier, galeriste passionné d'art qui a souvent témoigné de son expérience de résistant, notamment racontée dans ses mémoires intitulées "Alias Caracalla", son nom de code. A l'âge de 19 ans, Daniel Cordier a été l'un des premiers à rejoindre les Forces françaises libres à Londres, où était exilé le général de Gaulle. En 1940, plus d'un millier de résistants ont été fait Compagnons de la Libération, sur 40 millions de Français à l'époque. Le dernier Compagnon encore en vie, Hubert Germain, âgé de 100 ans, était présent jeudi aux Invalides. "Vous ne serez jamais seul, Daniel Cordier rejoint Jean Moulin et tous vos camarades et leur souffle, leur bravoure sont intacts, qui vous porteront chaque jour", a dit le président à son adresse. Un caveau est réservé à Hubert Germain en tant que dernier Compagnon au Mont-Valérien (Hauts-de-Seine), haut lieu de la Résistance où plus d'un millier d'otages et de résistants ont été exécutés. (Elizabeth Pineau, édité par Jean-Michel Bélot)

