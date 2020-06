Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Macron s'adressera dimanche aux Français-Le Figaro Reuters • 10/06/2020 à 15:05









PARIS, 10 juin (Reuters) - Emmanuel Macron s'adressera dimanche à la nation dans le cadre d'une allocution solennelle, rapporte mercredi Le Figaro. "Alors qu'il s'était engagé à s'exprimer entre le second tour des municipales (ndlr, le 28 juin) et le 14-Juillet, Emmanuel Macron a finalement décidé d'accélérer son calendrier", écrit https://www.lefigaro.fr/politique/emmanuel-macron-s-adressera-a-la-nation-ce-dimanche-20200610 le quotidien sur son site internet. "Selon nos informations, le président de la République s'adressera à la Nation dès ce dimanche, lors d'une allocution solennelle." (Rédaction de Paris)

