Macron promet de tout faire pour que le Liban se réforme

(Actualisé avec propos devant la presse présidentielle) PARIS, 28 août (Reuters) - Attendu mardi prochain à Beyrouth, Emmanuel Macron a dit vendredi son intention de mettre la pression pour que le programme de réformes soit mis en oeuvre au Liban. "En ce moment exceptionnel, (cela) me conduit à mettre la pression", a dit le chef de l'Etat français lors d'une rencontre avec l'Association de la presse présidentielle. "Je n'ai pas de carte cachée. Je pense que la France a convaincu ses partenaires européens, américains et une bonne partie des partenaires régionaux que nous étions des honest brokers. Et donc nous sommes suivis par les autres. Et donc toutes celles et ceux qui pensaient que ne pas faire les efforts et obtenir l'argent international était possible ont vu que ça ne tenait plus", a-t-il ajouté. Le président français s'était rendu dans la capitale libanaise le 6 août, deux jours après la double explosion qui a ravagé la ville. Premier chef d'Etat étranger à se rendre sur place, il avait alors appelé de ses voeux la "refondation d'un ordre politique nouveau" dans le pays. (John Irish et Michel Rose)

