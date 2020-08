Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Macron promet de l'aide au Liban, appelle à refonder l'ordre politique Reuters • 06/08/2020 à 18:57









BEYROUTH, 6 août (Reuters) - Emmanuel Macron a promis jeudi à Beyrouth toute l'aide de la France au Liban au surlendemain de l'explosion massive qui a endeuillé la capitale libanaise tout en appelant à la "refondation d'un ordre politique nouveau" dans le pays. Au terme d'une visite d'une journée dans la ville dévastée par la déflagration, qui a fait 145 morts selon le dernier bilan disponible, le président français a annoncé l'organisation dans les tout prochains jours d'une conférence internationale sur l'aide d'urgence et l'envoi d'un porte-hélicoptères amphibie jeudi prochain à Beyrouth. Emmanuel Macron a précisé qu'une cinquantaine de Français vivant à Beyrouth avaient été "touchés". "Il est trop tôt pour donner des chiffres et des précisions", a-t-il ajouté. Arrivé en fin de matinée au Liban, le président français a rencontré son homologue libanais Michel Aoun et les principales figures de la scène politique locale. "J'ai été franc, direct, sincère, j'attends des autorités libanaises des engagements", a souligné Emmanuel Macron. La France a déjà envoyé un détachement de sauveteurs de la Sécurité civile ainsi que du matériel sanitaire et des équipes de soignants pour aider les services de secours libanais. (Nicolas Delame et Jean-Stéphane Brosse)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.