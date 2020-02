Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Macron prêt à associer les Européens à la dissuasion nucléaire française Reuters • 07/02/2020 à 11:44









PARIS, 7 février (Reuters) - La France souhaite l'ouverture d'un dialogue stratégique avec les Etats de l'Union européenne qui y "sont prêts" sur le rôle de la dissuasion nucléaire française "dans notre sécurité collective", a annoncé vendredi Emmanuel Macron. "Les intérêts vitaux de la France ont désormais une dimension européenne", a déclaré le chef de l'Etat dans un discours très attendu sur la stratégie de défense française à l'école militaire à Paris. "Dans cet esprit, je souhaite que se développe un dialogue stratégique avec nos partenaires européens qui y sont prêts sur le rôle de la dissuasion nucléaire dans notre sécurité collective", a-t-il ajouté. "Les partenaires européens qui souhaitent s'engager sur cette voie pourront être associés aux exercices des forces françaises de dissuasion." (Marine Pennetier et Michel Rose, édité par Jean-Michel Bélot)

