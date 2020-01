Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Macron participera au sommet sur la Libye dimanche à Berlin Reuters • 16/01/2020 à 12:00









PARIS, 16 janvier (Reuters) - Emmanuel Macron participera dimanche à Berlin à un sommet sur la Libye, a annoncé jeudi l'Elysée. "Le président s'est entretenu ce matin par téléphone avec la chancelière (Angela) Merkel en préparation de la conférence", ajoute la présidence de la République dans un communiqué. Fayez al Sarraj, le chef du gouvernement libyen d'entente nationale reconnu par la communauté internationale, et son rival, le maréchal Khalifa Haftar, ont été invités mais leur présence n'est pas assurée, précisait mercredi en fin de journée une porte-parole du gouvernement allemand. (Michel Rose et Henri-Pierre André, édité par Sophie Louet)

