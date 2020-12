Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Macron ne veut pas conditionner aux droits de l'homme la coopération avec l'Egypte Reuters • 07/12/2020 à 13:10









PARIS, 7 décembre (Reuters) - La France ne conditionnera pas aux droits de l'homme sa coopération en matière de défense avec l'Egypte, estimant qu'une telle politique affaiblirait Le Caire dans la lutte contre le terrorisme, a déclaré lundi Emmanuel Macron. "Je ne conditionnerai pas notre coopération en matière de défense comme en matière économique à ces désaccords", a dit le président français lors d'un point de presse avec son homologue égyptien Abdel Fattah al Sissi, en visite à Paris. "Il est plus efficace d'avoir une politique de dialogue exigeant qu'une politique de boycott qui viendrait réduire l'efficacité d'un de nos partenaires dans la lutte contre le terrorisme et pour la stabilité régionale", a-t-il ajouté. "Ce serait inefficace sur le sujet des droits de l'homme et contre-productif dans la lutte contre le terrorisme." (Henri-Pierre André, édité par Jean-Stéphane Brosse)

