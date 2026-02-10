 Aller au contenu principal
Macron met en garde contre de nouveaux affrontements avec les États-Unis et exhorte l'UE à profiter du "moment Groenland" pour faire avancer les réformes
information fournie par Reuters 10/02/2026 à 07:47

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails de l'interview, refond avec les commentaires sur les Etats-Unis et le Groenland du paragraphe 3)

Le président français Emmanuel Macron a déclaré mardi que l'Europe devrait se préparer à de nouveaux affrontements avec les États-Unis et considérer le récent "moment Groenland" comme un signal d'alarme pour faire avancer des réformes économiques longtemps retardées et renforcer le pouvoir mondial de l'Union. Dans des interviews publiées par plusieurs journaux européens, M. Macron a déclaré que l'Europe ne devait pas prendre une accalmie dans les tensions avec Washington pour un changement durable, malgré la fin apparente des différends sur le Groenland , le commerce et la technologie.

"Lorsqu'il y a un acte d'agression clair, je pense que ce que nous devons faire n'est pas de nous incliner ou d'essayer de parvenir à un règlement. Je pense que nous avons essayé cette stratégie pendant des mois. Elle ne fonctionne pas", a déclaré M. Macron à plusieurs journaux, dont Le Monde et le Financial Times.

M. Macron a déclaré que l'administration Trump était "ouvertement anti-européenne" et cherchait le "démembrement" de l'UE.

"Les États-Unis vont, dans les mois à venir - c'est certain - nous attaquer sur la régulation du numérique", a ajouté M. Macron, mettant en garde contre d'éventuels droits de douane à l'importation de la part du président américain Donald Trump si l'UE utilisait sa loi sur les services numériques pour contrôler les entreprises technologiques.

Le dirigeant français a également renouvelé son appel en faveur de nouveaux emprunts communs, tels que les euro-obligations, arguant que cela permettrait à l'UE d'investir à grande échelle et de contester l'hégémonie du dollar américain.

Les dirigeants européens se réuniront jeudi à Bruxelles pour un sommet au cours duquel ils discuteront de mesures visant à renforcer l'économie de l'UE et à la rendre plus apte à faire face aux États-Unis et à la Chine sur la scène internationale.

