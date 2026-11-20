Macron fustige le "discours de jalousie et de haine de la réussite"

Le président de la République Emmanuel Macron à Paris le 20 novembre 2026 ( POOL / Aurelien Morissard )

Emmanuel Macron a fustigé vendredi ceux qui veulent "taxer ceux qui réussissent" et portent un "discours de jalousie et de haine de la réussite" dans la campagne présidentielle, en défendant les résultats de sa politique économique depuis dix ans.

"Tous ceux qui racontent chaque jour qu'on devrait mettre cul par-dessus tête le pays, qu'il faudrait taxer ceux qui réussissent", et portent "un discours de jalousie et de haine de la réussite dans le pays, ce sont ceux qui empêcheront de fabriquer en France", a lancé le chef de l'Etat devant un parterre de chefs d'entreprise à l'Elysée.

"Il y a un +en même temps+ qui ne marche pas, c'est d'expliquer qu'on va défendre (...) l'industrie dans les territoires, et qu'en même temps on va taxer plus ou qu'on va être contre ceux qui réussissent dans le pays", a-t-il ajouté, visant notamment les projets des candidats de gauche à sa succession.

Emmanuel Macron, qui a supprimé l'impôt de solidarité sur la fortune après son élection en 2017, s'est toujours fermement opposé à toute réintroduction d'une taxation des ultra-riches en France, portée par la gauche sur la base notamment des travaux de l'économiste Gabriel Zucman.

Le président de la République, qui ne peut briguer un troisième mandat consécutif au printemps, a inauguré pour la dernière fois la Grande Exposition du Fabriqué en France. Cette sixième édition sera ouverte au public durant le weekend au palais présidentiel à Paris.

Il s'agit aussi du premier d'une série de rendez-vous économiques: dimanche soir il dînera avec une soixantaine de dirigeants d'entreprises européennes à Toulouse, où il visitera lundi le site d'Airbus.

Puis lundi, à l'occasion de l'événement en faveur des investissements Choose France édition France, il fera des "annonces fortes sur les délais des débats publics" pour autoriser des projets, a-t-il promis. Il dressera aussi le bilan de sa "méthode Notre-Dame", lancée pour accélérer 150 projets industriels en raccourcissant les délais comme cela a été fait pour reconstruire la cathédrale incendiée.

Cette séquence est l'occasion pour Emmanuel Macron de vanter son bilan en matière de réindustrialisation, croissance, et emplois, globalement critiqué par la plupart des candidats à la présidentielle, y compris ses ex-Premiers ministres.

Il a déploré "un discours de défaite" ambiant, "l'impression que le pays va s'effondrer, que tout va mal, que c'est terrible".

"Il n'y a pas de fatalité dans notre pays", a-t-il martelé. "Il y a le choix entre rester assis et déplorer, ou continuer d'avancer."