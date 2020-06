Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Macron exprime son soutien aux forces de l'ordre Reuters • 14/06/2020 à 20:30









PARIS, 14 juin (Reuters) - Emmanuel Macron a exprimé dimanche son soutien aux forces de l'ordre dont l'action et le comportement sont contestés par une partie de la classe politique et de la population qui les accusent de racisme. "Nous serons intraitables face au racisme, à l'antisémitisme et aux discriminations et de nouvelles décisions fortes pour l'égalité des chances seront prises", a déclaré le président. "Nous ne bâtirons pas notre avenir dans le désordre. Sans ordre républicain il n'y a ni sécurité ni liberté. Cet ordre, ce sont les policiers et les gendarmes sur notre sol qui l'assurent. Ils sont exposés à des risques quotidiens en notre nom c'est pourquoi ils méritent le soutien de la puissance publique et la reconnaissance de la nation." (Nicolas Delame, édité par Jean-Michel Bélot)

