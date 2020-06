Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Macron et le Premier ministre néerlandais avancent sur le budget de l'UE-Elysée Reuters • 24/06/2020 à 01:41









PARIS, 24 juin (Reuters) - Le président français Emmanuel Macron et le Premier ministre néerlandais Mark Rutte ont pu avancer lors de discussions aux Pays-Bas sur les questions du budget et du plan de relance de l'Union européenne, a déclaré mercredi un responsable français. "Cet échange a permis des avancées", a continué ce responsable avant d'ajouter que l'objectif restait de trouver un accord lors du prochain sommet européen qui se tiendra les 17 et 18 juillet à Bruxelles. L'Elysée n'a pas ajouté de précisions. Emmanuel Macron s'est rendu aux Pays-Bas afin d'essayer de faire tomber les résistances de Mark Rutte contre le plan d'aide de 750 milliards d'euros de l'Union européenne que le président français souhaite voir approuvé en juillet. "Nous avons toujours su trouver avec le Premier ministre néerlandais des accords constructifs", a écrit Emmanuel Macron sur Twitter à l'issue de la rencontre. "Nous avons la fibre européenne, nous savons que nous sommes plus forts ensemble. Je suis convaincu que nous trouverons un terrain d'entente sur le plan de relance européen. Rutte, qui souhaite que les transferts prennent la forme de prêts remboursables plutôt que de subventions, avait convié Macron à un entretien suivi d'un dîner de travail à La Haye. (Michel Rose et John Irish; version française Camille Raynaud)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.