Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Macron est "un fardeau pour la France", lance Erdogan Reuters • 04/12/2020 à 13:31









ANKARA, 4 décembre (Reuters) - Le président turc Recep Teyyip Erdogan a souhaité vendredi que la France "se débarrasse dès que possible" du "problème" Emmanuel Macron, qu'il a qualifié de "fardeau" pour son pays. "Macron est un fardeau pour la France. Macron et la France traversent actuellement une période très dangereuse. Mon espoir est que la France se débarrasse du problème Macron aussi vite que possible", a déclaré Erdogan à des journalistes à l'issue des prières musulmanes du vendredi. Le président turc a multiplié les invectives contre son homologue français ces derniers mois sur fond de désaccords profonds entre Paris et Ankara sur de nombreux dossiers - conflits en Libye et au Haut-Karabakh, différends territoriaux en Méditerranée orientale ou encore l'islam en France. (Tuvan Gumrukcu et Ece Toksabay; version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Blandine Hénault)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.