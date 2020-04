Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Macron condamne les propos "inconséquents" de chercheurs sur l'Afrique Reuters • 15/04/2020 à 06:00









PARIS, 15 avril (Reuters) - Emmanuel Macron a condamné, dans une interview à RFI diffusée mercredi, les "propos inconséquents" de certains chercheurs français ayant récemment évoqué l'Afrique comme "un terrain d'essai" pour tester un vaccin potentiel contre le coronavirus. "J'ai été frappé que des propos inconséquents qui ont été tenus par certains chercheurs français ont blessé à juste titre nos amis africains et je veux ici les condamner avec beaucoup de force", a déclaré le chef de l'Etat français. "Et dire que la France n'a jamais considéré que l'Afrique était un lieu d'expérimentation de la médécine", a-t-il ajouté, faisant référence à un échange qui s'est tenu début avril sur LCI entre un chercheur de l'Institut français de la recherche médicale (Inserm) et un chef de service d'un hôpital parisien. Cet échange, qui a suscité une vague d'indignation en France comme à l'international, a été notamment condamné par le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) Tedros Adhanom Ghebreyesus qui y a vu un "héritage de la mentalité coloniale". (Marine Pennetier)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.