Macron annonce une "aide exceptionnelle" pour les familles modestes

PARIS, 13 avril (Reuters) - Emmanuel Macron a annoncé lundi soir le versement "sans délai" d'une "aide exceptionnelle" aux familles les plus modestes, appelé les banques à décaler plus massivement toutes les échéances et exhorté les assurances à être "au rendez-vous de la mobilisation économique" face à l'épidémie de coronavirus. "Je souhaite que les banques puissent décaler toutes les échéances beaucoup plus massivement qu'elles ne l'ont fait et les assurances doivent être au rendez-vous de cette mobilisation économique, j'y serai attentif", a déclaré le chef de l'Etat français lors d'une allocution diffusée à la radio et à la télévision. "Rapidement, un plan spécifiquement sera mis en oeuvre pour les secteurs qui, comme le tourisme, l'hôtellerie, la restauration, la culture et l'événementiel, seront durablement affectés", a-t-il ajouté. "Des annulations de charges et des aides spécifiques seront mises en place". "Pour les plus fragiles et les plus démunis, ces semaines sont aussi très difficiles", a-t-il poursuivi. "J'ai demandé (au gouvernement) de verser sans délai une aide exceptionnelle aux familles les plus modestes avec des enfants afin de leur permettre de faire face à leurs besoins essentiels". (Marine Pennetier et Jean-Michel Bélot, édité par Marc Angrand)

