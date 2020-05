Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Macron annonce un soutien de €8 mds à la filière automobile Reuters • 26/05/2020 à 17:33









PARIS, 26 mai (Reuters) - Emmanuel Macron a annoncé mardi un plan de soutien de quelque huit milliards d'euros à une filière automobile française fortement éprouvée par la crise économique provoquée par l'épidémie de coronavirus et confrontée au défi de la transition écologique. "L'Etat au total apportera un peu plus de 8 milliards d'euros d'aides au secteur", a déclaré le chef de l'Etat français à l'issue d'une visite de l'usine de l'équipementier Valeo à Etaples (Pas-de-Calais), qualifiant un "plan historique face à une situation historique". La prime à la conversion, dispositif d'aide au remplacement d'un véhicule ancien par un véhicule moins polluant (diesel et essence dernière génération, hybride et électrique), sera désormais accessible à l'ensemble des ménages dont le revenu est inférieur à 18.000 euros par an, soit "trois quarts des Français". (Jean-Stéphane Brosse et Marine Pennetier, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées VALEO Euronext Paris +10.24% RENAULT Euronext Paris +6.62% PEUGEOT Euronext Paris +5.76%