Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Macron a besoin de se faire soigner, dit Erdogan Reuters • 24/10/2020 à 15:56









ISTANBUL, 24 octobre (Reuters) - Le président turc Recep Tayyip Erdogan s'en est pris une nouvelle fois samedi à son homologue français en déclarant qu'Emmanuel Macron avait besoin de se faire soigner en raison de son attitude envers les musulmans et l'islam. "Quel est le problème de cette personne qui s'appelle Macron avec les musulmans et l'islam ? Macron a besoin d'un traitement au niveau mental", a déclaré le président turc lors d'un congrès régional de son parti à Kayseri, dans le centre de la Turquie. Le président turc avait déjà condamné au début du mois les propos tenus par Emmanuel Macron au sujet du "séparatisme islamiste", qu'il avait qualifiés de "provocation" en dénonçant "l'impertinence" de son homologue français. (Daren Butler, version française Patrick Vignal)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.