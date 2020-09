Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Macron à Bagdad affiche le soutien de la France à la souveraineté irakienne Reuters • 02/09/2020 à 11:58









PARIS, 2 septembre (Reuters) - Emmanuel Macron, qui effectue mercredi son premier déplacement en Irak, a affiché le soutien de la France à la souveraineté du pays face aux défis qui la menacent. "Les défis sont nombreux pour garantir la souveraineté de l'Irak dans toutes ses dimensions, sécuritaire et économique, à l'intérieur comme dans la région", a écrit le président français sur son compte Twitter. "Il en va de notre sécurité collective et de la stabilité régionale", poursuit-il en rappelant que les forces françaises se battent aux côté des militaires irakiens dans le cadre de l'opération Chammal, la composante française de la coalition internationale contre l'Etat islamique, "pour assurer la défaite définitive des djihadistes". (Henri-Pierre André, édité par Blandine Hénault)

