Macquarie: l'UE valide une opération sur Mayakan Pipeline

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a approuvé l'acquisition du contrôle conjoint de Mayakan Pipeline, basée aux Pays-Bas, par Engie et Macquarie Group Limited.



La transaction concerne principalement le secteur du transport de gaz naturel.



La Commission a conclu que la concentration envisagée ne soulèverait pas de problème de concurrence, compte tenu de l'impact limité sur l'Espace économique européen.





