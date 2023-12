Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Macquarie: l'UE autorise une opération sur Verkor information fournie par Cercle Finance • 14/12/2023 à 16:20









(CercleFinance.com) - La Commission européenne l'acquisition du contrôle de Verkor (basée en France) par Meridiam (basée en France) et Macquarie Group Limited (basée en Australie).



L'opération concerne principalement la fabrication d'éléments et de modules de batteries pour électriques.



La Commission fixe le degré de concentration qui n'affecte pas le problème de la concurrence, y compris les positions limitées des entreprises concernées par le fonctionnement de l'entreprise.







