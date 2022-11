Macquarie: l'UE autorise une opération conjointe en Espagne information fournie par Cercle Finance • 17/11/2022 à 16:03

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé, en vertu du règlement de l'UE sur les concentrations, l'acquisition du contrôle conjoint de certains actifs de MásMóvil (société espagnole), par Aberdeen Group (Aberdeen) des Pays-Bas, Macquarie Group (Macquarie) et Arjun Infrastructure Partners Limited (AIP), tous deux du Royaume-Uni.



Les actifs de MásMóvil consistent en un réseau de fibre jusqu'au domicile qui sera exploité par Uclés Infraco, S.L., et fournira des services d'accès Internet haut débit en gros en Espagne.



Aberdeen est un gestionnaire d'actifs actif dans les transports, les infrastructures sociales, le traitement des déchets et de l'eau et les réseaux de production d'énergie propre.



Macquarie est une banque d'investissement mondiale et un fournisseur de services financiers couvrant les ressources et les matières premières, l'énergie verte et conventionnelle, les institutions financières, les infrastructures et l'immobilier.



AIP est une société de gestion d'actifs active dans les transports, les énergies renouvelables, les services publics d'électricité intégrés et la distribution d'énergie.



La Commission a conclu que l'acquisition envisagée ne poserait aucun problème de concurrence, compte tenu des chevauchements horizontaux très limités et de l'absence de relations verticales entre les activités des entreprises.