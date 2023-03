Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Macquarie: l'UE autorise une coacquisition à Taïwan information fournie par Cercle Finance • 21/03/2023 à 12:51

(CercleFinance.com) - La Commission européenne annonce avoir autorisé l'acquisition du contrôle conjoint des sociétés taïwanaises Luwei Wind Power, Chungwei Wind Power, Tongwei Wind Power, Chinfeng Wind Power et Anwei Wind Power par l'australien Macquarie Group Limited et l'allemand wpd AG.



Les sociétés acquises exploitent des éoliennes terrestres à Taïwan.

Macquarie est un fournisseur de services bancaires, financiers, de conseil, d'investissement et de gestion de fonds, actif dans le monde entier.

De son côté, wpd développe et exploite des parcs éoliens et des parcs solaires en Asie, au Chili, en Europe et aux États-Unis.



La Commission a conclu que l'acquisition envisagée ne poserait aucun problème de concurrence, étant donné que les sociétés acquises n'exercent aucune activité dans l'Espace économique européen.