Macquarie: l'UE approuve la création d'une coentreprise

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a approuvé, en vertu du règlement européen sur les concentrations, la création d'une entreprise commune par RHP Partners-Managers GP, Macquarie Real Estate Investments Holdings et UBS Group AG.



La transaction concerne principalement des investissements dans des actifs immobiliers aux États-Unis.



La Commission a conclu que l'opération notifiée ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, étant donné que l'entreprise commune n'exercera aucune activité dans l'Espace économique européen.







