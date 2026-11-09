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Macquarie Asset Management lance un ELTIF dédié aux infrastructures
information fournie par AOF 09/11/2026 à 11:28

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(Zonebourse.com) - Macquarie Asset Management annonce le lancement du Macquarie Infrastructure Fund ELTIF (MIF ELTIF), destiné à la clientèle patrimoniale de certains pays européens.

Ce nouveau véhicule permet d'investir, aux côtés des investisseurs institutionnels, dans un portefeuille diversifié de dette et de capital-investissement en infrastructures à l'échelle mondiale.

Présent sur ce marché depuis plus de trente ans, le gestionnaire australien revendique plus de 234 milliards de dollars d'actifs sous gestion dans les infrastructures, ce qui le place au premier rang mondial du secteur en termes d'encours. Le fonds entend notamment tirer parti des grandes tendances structurelles que sont la numérisation, la décarbonation, les évolutions démographiques et les besoins croissants de résilience des infrastructures.

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