MACOMPTA.FR : MACOMPTA.FR - Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social

Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social

prévues par les articles L.233-8 II du Code de commerce et 223-16 du Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers



Date

Nombre d'actions composant le capital

Nombre de droits de vote théoriques

Nombre de droits de vote exerçables [1]

31 octobre 2026

3 019 450

5 451 509

5 448 224

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[1] Le nombre total de droits de vote exerçables est calculé sur la base de l'ensemble des droits de vote théoriques moins les actions auto détenues.