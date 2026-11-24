Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social
prévues par les articles L.233-8 II du Code de commerce et 223-16 du Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers
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Date
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Nombre d'actions composant le capital
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Nombre de droits de vote théoriques
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Nombre de droits de vote exerçables [1]
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31 octobre 2026
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3 019 450
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5 451 509
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5 448 224
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[1] Le nombre total de droits de vote exerçables est calculé sur la base de l'ensemble des droits de vote théoriques moins les actions auto détenues.
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- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .
Information réglementée :
Total du nombre de droits de vote et du capital :
- Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/101472-droits-votes-et-actions-au-311026-vf.pdf
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