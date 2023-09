Maat Pharma : trésorerie de 35,1 millions d’euros

(AOF) - Maat Pharma annonce qu’au 30 juin 2023 le total de sa trésorerie et de ses équivalents de trésorerie s’élevait à 35,1 millions d’euros, contre 35,2 millions d’euros au 31 décembre 2022. La biotech spécialiste de la restauration de la symbiose microbiote/hôte chez les patients atteints de cancers estime disposer d'une trésorerie suffisante pour couvrir les besoins des programmes de développement « jusqu’au courant du deuxième trimestre 2024 ». La perte nette au premier semestre ressort à 8,43 millions d’euros contre 7,41 millions il y a un an.

Le chiffre d'affaires semestriel est passé de 494 000 euros à 1,37 million sur la période, reflétant " l'augmentation des demandes des médecins et le traitement d'un nombre plus conséquent de patients ".

" Au cours du premier semestre 2023, nous avons posé des bases solides pour notre développement clinique et la mise à l'échelle industrielle de la production ", a déclaré Siân Crouzet, Directrice Administrative et Financière de MaaT Pharma. " En ce qui concerne MaaT013, notre produit le plus avancé en hémato-oncologie, la levée de la suspension de la FDA et la prochaine revue du DSMB pour notre essai de Phase 3 représentent des étapes charnières dans notre développement ", a-t-elle ajouté.

Les biotechs mises à rude épreuve

Ces sociétés pâtissent d'un cycle économique beaucoup moins favorable, qui se traduit notamment par une baisse du financement par le capital-risque des start-up. Ces entreprises sont donc obligées de mener des plans de licenciement. A cela s'ajoute un cadre réglementaire bien plus contraint. D'abord, aux Etats-Unis, les mesures liées à l'Inflation Reduction Act (IRA) pourraient avoir un fort impact sur les marges des intervenants. En effet, à partir de 2026, le programme fédéral Medicare va pouvoir renégocier le prix des médicaments commercialisés depuis neuf ans (chimiques) ou 13 ans (biologiques), avec des rabais qui pourraient aller de 35 à 60 % pour les biotechs. De même, en Europe, avec la nouvelle réglementation du médicament présentée à Bruxelles en avril, la durée de protection d'un brevet va être réduite si le traitement innovant n'est pas commercialisé dans tous les pays-membres sous deux ans.