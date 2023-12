Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client MaaT Pharma: résultats positifs dans les cancers du sang information fournie par Cercle Finance • 11/12/2023 à 11:01









(CercleFinance.com) - L'action MaaT Pharma s'inscrit en hausse lundi à la Bourse de Paris suite à la présentation de résultats positifs dans les cancers du sang pour son candidat-médicament le plus avancé.



La biotech lyonnaise a présenté, lors de la conférence annuelle de l'American Society of Hematology (ASH) qui se tient actuellement aux Etats-Unis, des données d'efficacité encourageantes.



Chez 111 patients atteints de la maladie aiguë du greffon contre l'hôte (aGvH) traités avec son MaaT013, le taux de réponse globale gastro-intestinale a ainsi atteint 53% au bout du 28ème jour, avec un impact significatif sur la survie globale (OS) chez les patients répondeurs.



La société souligne que ces résultats sont encore plus prononcés pour la population de patients au profil similaire à ceux traités dans l'essai clinique de Phase 3, avec un taux de réponse de 61% au 28ème jour.



Dans un communiqué, MaaT ajoute que son candidat-médicament a démontré un bon profil de sécurité et une augmentation de la survie globale, renforçant ainsi son profil bénéfice-risque favorable.



Cotée à la Bourse de Paris, l'action grimpait de plus de 10% après ces annonces.





