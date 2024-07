Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client MaaT Pharma: première revue positive d'un comité d'experts information fournie par Cercle Finance • 03/07/2024 à 12:11









(CercleFinance.com) - MaaT Pharma progresse de plus de 5% mercredi à la Bourse de Paris après qu'un comité d'experts indépendants a recommandé la poursuite de son essai clinique de phase 2 actuellement en cours, comme prévu et sans modifications.



Cette étude internationale, contrôlée par placebo, est censée évaluer MaaT033, une formulation orale lyophilisée, chez 387 patients recevant une allogreffe de cellules souches hématopoïétiques (allo-GCSH) au sein de 56 sites d'investigation.



Le comité d'évaluation des données (DSMB) - composé de cinq experts indépendants - a examiné les données de sécurité portant sur les 20 premiers patients et conclu que la sécurité était satisfaisante et que le produit était bien toléré.



Depuis son entrée en phase clinique, en 2020, MaaT033, un candidat-médicament qui combine le microbiote de plusieurs donneurs, a toujours démontré un bon profil de sécurité, rappelle MaaT dans un communiqué.



'Le résultat positif de cette première revue par le DSMB de l'étude (...) renforce considérablement le profil de sécurité et de tolérabilité favorable démontré par MaaT03', s'est félicité le Docteur Gianfranco Pittari, le directeur médical de MaaT Pharma.



Disponible en capsule, MaaT033 a été développé dans l'optique d'une utilisation en ambulatoire et en traitement chronique afin d'améliorer la survie des patients recevant une GCSH et d'autres thérapies cellulaires, ce qui représente un marché substantiel d'environ 11.000 patients par an.



Dans une note de réaction, les analystes de Stifel - qui affichent une recommandation d'achat sur le titre avec un objectif de 16 euros - confirment qu'il s'agit d'un marché d'une taille non négligeable, disant anticiper des ventes annuelles de 576 millions d'euros pour le médicament à horizon 2037.





Valeurs associées MAAT PHARMA 7,84 EUR Euronext Paris +9,80%