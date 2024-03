Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client MaaT Pharma: fin du recrutement de l'essai de phase 2 information fournie par Cercle Finance • 05/03/2024 à 14:09









(CercleFinance.com) - MaaT Pharma a annoncé mardi avoir bouclé le recrutement des patients de son essai clinique de Phase 2a évaluant MaaT013, son candidat-médicament le plus avancé, dans le mélanome.



Au total, 70 patients ont été recrutés dans cinq centres différents en France dans le cadre de cet essai randomisé contrôlé qui a débuté en avril 2022.



Sponsorisé par l'AP-HP et mené en collaboration avec l'Inrae et l'Institut Gustave Roussy, l'essai vise à évaluer l'efficacité du composé avec les inhibiteurs de points de contrôle immunitaires Yervoy et Opdivo, appartenant à l'américain Bristol Myers Squibb.



Dans le cade de l'étude, la société pharmaceutique a fourni le candidat-médicament MaaT013 et le placebo et réalisera les analyses du microbiote des patients en utilisant sa plateforme propriétaire 'gutPrint'.



Après cette étape clé, la soumission des résultats de l'étude à une revue scientifique est prévue au dernier trimestre 2024 ou au premier trimestre 2025.





Valeurs associées MAAT PHARMA Euronext Paris -0.76%