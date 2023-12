Maat Pharma : des résultats positifs pour MaaT013

(AOF) - Maat Pharma, société de biotechnologies en stade clinique avancé, a présenté lors de la conférence annuelle 2023 de l'American Society of Hematology (ASH), des résultats positifs issus du programme d'accès compassionnel en Europe portant sur 111 patients atteints de la maladie aiguë du greffon contre l'hôte (aGvH) et réfractaires aux stéroïdes (SR) ou dépendants des stéroïdes (SD) traités avec MaaT013.

" La GvH reste un défi majeur et demeure une cause significative de décès après une GCSH allogénique, " a déclaré Professeur Mohty, Professeur d'hématologie à l'Université Sorbonne, et chef du Département d'hématologie clinique et de thérapie cellulaire à l'Hôpital Saint-Antoine, Paris, France.

Avant de poursuivre : " La corrélation entre la réponse au traitement et la survie globale démontre que l'approche basée sur des thérapies issues du microbiote pourrait être salvatrice, notamment chez les patients non répondeurs aux précédentes lignes de traitements, dont les corticostéroïdes et le ruxolitinib. MaaT013 se présente comme une option thérapeutique innovante en restaurant l'écosystème du microbiote intestinal. Cette approche alternative, centrée sur la restauration de l'immunité, pourrait compléter les traitements immunosuppresseurs existants, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives pour les patients confrontés à des options de traitement actuellement limitées. "

