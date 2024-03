Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client M6: vers une nouvelle plateforme de streaming information fournie par Cercle Finance • 07/03/2024 à 07:42









(CercleFinance.com) - Le groupe de médias M6 présente sa plateforme de streaming gratuite M6+, dont le lancement dans tous les environnements est prévu avant l'Euro 2024 diffusé sur ses antennes, et qui remplacera 6play dès son lancement.



Soutenu par un plan d'investissement et son partenaire européen Bedrock, filiale technologique de RTL Group et de M6, l'objectif est de doubler la consommation de programmes en ligne et d'en tripler les revenus issus du streaming d'ici 2028.



Avec M6+, le volume de programmes disponibles gratuitement doublera, avec 30.000 heures disponibles dans l'année, dont 10.000 heures exclusives. La plateforme rassemble les marques fortes de M6 et propose davantage d'avant-premières et de marques streamables.





