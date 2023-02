Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client M6: un partenariat stratégique conclu avec Konbini information fournie par Cercle Finance • 03/02/2023 à 10:31









(CercleFinance.com) - M6 a annoncé jeudi soir la signature d'un partenariat stratégique avec Konbini, une société de médias indépendante, prévoyant notamment le lancement d'une nouvelle chaîne de streaming.



Le groupe de télévision explique que la chaîne, baptisée Fast 'Konbini 24/24', va venir enrichir son offre gratuite 6Play à partir du mois de mars en proposant les contenus de Konbini au sein d'un 'corner' dédié.



Dans un communiqué, M6 souligne que le partenariat va permettre à Konbini d'accroître sa visibilité auprès des utilisateurs de 6play, une plateforme de vidéo à la demande particulièrement populaire chez les 15/34 ans.



Cet accord devrait ensuite donner lieu à d'autres collaborations autour des programmes du groupe M6, comme 'Top Chef' pour lequel Konbini proposera des contenus exclusifs lors de la nouvelle saison.



Les deux partenaires prévoient également de mener à bien d'autres opérations visant notamment à soutenir les jeunes créateurs de contenus.





