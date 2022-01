Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client M6: Swilux est sorti du capital information fournie par Cercle Finance • 21/01/2022 à 13:42









(CercleFinance.com) - Swilux a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 21 janvier, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Métropole Télévision (M6) et ne plus détenir aucune action du groupe de médias français.



Le déclarant, société luxembourgeoise détenue intégralement par la Compagnie Nationale à Portefeuille, précise que ce franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions M6 hors marché.





Valeurs associées M6 METROPOLE TELE. Euronext Paris 0.00%