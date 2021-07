Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client M6 : signature d'accords relatifs au rapprochement avec TF1 Cercle Finance • 08/07/2021 à 18:23









(CercleFinance.com) - TF1 annonce ce soir que les instances représentatives du personnel de Bouygues, TF1 et M6 ont approuvé unanimement le projet de rapprochement entre TF1 et M6. Le groupe Bouygues et RTL Group d'une part et TF1 et M6 d'autre part annoncent ainsi la signature entre eux des accords relatifs au rapprochement des groupes TF1 et M6. La réalisation définitive de l'opération, qui devrait intervenir d'ici fin 2022, reste soumise aux conditions suspensives habituelles en la matière, en particulier les autorisations des autorités compétentes et les assemblées générales des groupes TF1 et M6.

Valeurs associées M6 METROPOLE TELE. Euronext Paris -0.80%