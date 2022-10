Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client M6: RTL conserve sa participation majoritaire information fournie par Cercle Finance • 04/10/2022 à 09:22









(CercleFinance.com) - RTL Group a annoncé aujourd'hui qu'il a décidé de conserver sa participation majoritaire dans le Groupe M6.



Cette décision fait suite à un examen des options stratégiques après que RTL Group ait reçu plusieurs offres intéressantes pour sa participation de 48,3% dans le Groupe M6.



Thomas Rabe, directeur général de RTL Group, déclare : 'En 2021, M6 a enregistré des résultats record. Nous allons suivre notre stratégie visant à construire des groupes de médias nationaux de taille suffisante pour concurrencer les plateformes américaines.'



Le 16 septembre 2022, Groupe Bouygues, RTL Group, Groupe TF1 et Groupe M6 ont décidé de renoncer à leur projet de fusion entre Groupe TF1 et Groupe M6. Suite à cette décision, RTL Group a reçu plusieurs offres pour sa participation majoritaire dans le Groupe M6.



Cependant, RTL Group considère que les risques et incertitudes juridiques sont trop élevés et a donc décidé de ne pas vendre ou réduire sa participation de 48,3% dans le Groupe M6.



RTL Group reste convaincu que la consolidation du marché est nécessaire pour concurrencer les plateformes technologiques mondiales - et que la consolidation du marché se produira tôt ou tard sur les marchés européens de la télévision.





Valeurs associées M6 METROPOLE TELE. Euronext Paris -8.67%