M6: résultat net de 280,8 ME, son plus haut historique

(CercleFinance.com) - Le Groupe M6 réalise un chiffre d'affaires consolidé de 1 390,4 ME en 2021, en croissance de +9,2% (+116,8 ME) par rapport à 2020.



Les recettes publicitaires plurimedia progressent de +16,0% (+157,0 ME) et dépassent leur niveau d'avant-crise (+2,7%), atteignant leur plus haut niveau historique.



Le résultat opérationnel courant (EBITA) consolidé atteint 346,7 ME, en progression de +28,0% (+75,9 ME) par rapport à 2020, Le résultat net ressort à 280,8 ME, atteignant ainsi son plus haut niveau historique (hors l'exercice 2006 qui avait été marqué par la cession de TPS avec une plus-value de 256,8 ME).



' L'activité publicitaire reste correctement orientée en ce début d'année 2022, dans un contexte sanitaire toujours incertain et alors que la période électorale qui s'ouvre réduit traditionnellement la visibilité sur le marché publicitaire ' indique le groupe.