M6: résultat net de 234,1 ME en 2023 (+45%)

(CercleFinance.com) - Le Groupe M6 réalise un chiffre d'affaires consolidé de 1 315,6 ME en 2023, en baisse de -0,7% à périmètre constant.



Le chiffre d'affaires publicitaire du Groupe est en baisse de -1,5% par rapport à 2022, principalement en raison du recul du chiffre d'affaires publicitaire TV qui atteint 905,0 ME en baisse de -2,2%, suivant la même tendance que le marché.



Le résultat opérationnel courant du Groupe (EBITA) atteint 300,7 ME (en recul de -10,6%), affichant une marge opérationnelle de 22,9%. L'EBIT atteint 305,5 ME (-2,1% par rapport à 2022). Le résultat net attribuable au Groupe s'élève ainsi à 234,1 ME, en hausse de +45% par rapport à 2022.





