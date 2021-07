Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client M6 : résultat net de 119,3 ME au 1er semestre 2021 information fournie par Cercle Finance • 27/07/2021 à 17:59









(CercleFinance.com) - Le Groupe M6 enregistre un chiffre d'affaires consolidé de 645,0 ME au 1er semestre de l'exercice 2021, en hausse de +15,7% (+87,6 ME) par rapport au 1er semestre 2020. Les recettes publicitaires plurimedia progressent de +32,1% (+128,5 ME) et se rapprochent de leur niveau d'avant-crise. Le résultat opérationnel courant (EBITA) consolidé atteint 165,0 ME, en progression de +80,7 ME par rapport au 1er semestre 2020. La marge opérationnelle s'élève à 23,0%, hors aides publiques, contre 15,1% au 1er semestre 2020 et 20,7% au 1er semestre 2019. Le résultat net de la période s'établit ainsi à 119,3 ME, contre 161,2 ME au 1er semestre 2020.

Valeurs associées M6 METROPOLE TELE. Euronext Paris +0.23%