M6: repli de 19% du résultat net au 1er semestre

(CercleFinance.com) - Le groupe M6 dévoile pour son premier semestre 2024 un résultat net attribuable au groupe en repli de 18,7% à 85,1 millions d'euros et un résultat opérationnel courant (EBITA) en recul de 11,1% de 120,1 millions, soit une marge en retrait de 3,4 points à 18,3%.



A 656,9 millions d'euros, son chiffre d'affaires a augmenté de 5,6% (+7,1% à périmètre constant). Le CA publicitaire s'est accru de 4,9%, porté par le rebond du marché publicitaire TV et la diffusion d'événements sportifs comme l'Euro 2024 de football.



Dans un environnement macro-économique incertain, le second semestre 2024 sera marqué par la poursuite des investissements opérationnels dans M6+ et le retour des grandes marques de contenus du groupe sur ses antennes et sur M6+ dès fin août.





Valeurs associées M6 METROPOLE TELE. 12,82 EUR Euronext Paris -0,62%