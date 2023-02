M6: recul de 42.5% du résultat net part du groupe en 2022 information fournie par Cercle Finance • 13/02/2023 à 18:32

(CercleFinance.com) - M6 publie un chiffre d'affaires consolidé de 1357 ME au titre de l'exercice 2022, en recul de 2,4% par rapport à l'exercice précédent.



'Le recul des recettes publicitaires (-4,7%), dans un contexte de dégradation de l'environnement économique, est en partie compensé par la hausse des revenus non-publicitaires (+8,0%)', indique le groupe.



Dans le même temps, l'EBITA (hors aides publiques) ressort à 334,4 ME, en hausse de 2,4% par rapport à 2021. En revanche, le résultat opérationnel (EBIT) ressort en recul de 20,1%, à 312 ME.



Au final, le résultat net part du groupe sur la période s'établit à 161.5 ME, en recul de 42.5% en un an.



Selon le conseil de surveillance du groupe, 'M6 vient de publier des résultats très positifs pour l'année 2022, qui témoignent de son agilité et de sa solidité malgré un contexte économique et concurrentiel plus difficile. Cette performance lui permet d'aborder avec confiance les défis importants devant lui'.



Le Conseil de Surveillance a annonce par ailleurs avoir nommé un nouveau collège du Directoire, le mandat du collège actuel arrivant à échéance ce jour.



Ce nouveau collège, nommé pour une durée de trois ans, sera présidé par Nicolas de Tavernost, en qui la confiance du Conseil est renouvelée. Il sera également composé de :



Karine Blouët, membre en charge des affaires publiques ;

Guillaume Charles, membre en charge des antennes et des contenus ;

Henri de Fontaines, membre en charge de la stratégie, de la transformation et du développement ;

David Larramendy, membre en charge des activités commerciales.