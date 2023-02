Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client M6: reconduit sur la TNT par l'ARCOM information fournie par Cercle Finance • 23/02/2023 à 07:25









(CercleFinance.com) - Dans un très bref communiqué paru mercredi soir, le groupe M6 indique 'prendre acte avec satisfaction' de la sélection de sa chaîne phare M6 par l'ARCOM (ex CSA) dans le cadre de l'appel à candidature pour l'attribution du canal 6 de la TNT.



'Cette étape lui permet d'envisager avec sérénité la poursuite de la diffusion de ses programmes au service du public dans le strict respect de ses obligations', commente le groupe de télévision français.





Valeurs associées M6 METROPOLE TELE. Euronext Paris +2.08%