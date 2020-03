Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client M6 : rapprochement entre iGraal et GSG finalisé Cercle Finance • 23/03/2020 à 08:16









(CercleFinance.com) - M6 annonce avoir finalisé le 20 mars le rapprochement de sa filiale de cashback iGraal avec le groupe allemand de marketing digital Global Savings Group, par cession partielle en numéraire pour 35 millions d'euros et échange d'actions, valorisant iGraal à 123,5 millions. La transaction se traduira par une plus-value de cession significative de près de 100 millions d'euros dans les comptes du groupe de médias, qui devient ainsi le premier actionnaire de GSG, avec 38% du capital, et consolidera ses résultats par mise en équivalence. M6 souligne qu'il renforce ainsi sa trésorerie, 'tout en consolidant sa position sur le marché porteur du marketing à la performance grâce à la constitution d'un groupe international digital leader sur le marché du cashback et du couponing'.

Valeurs associées METROPOLE TELE Euronext Paris -7.87%