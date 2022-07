Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client M6: rapport négatif de l'AC sur le projet de fusion information fournie par Cercle Finance • 27/07/2022 à 10:57









(CercleFinance.com) - TF1 et M6 indiquent que dans leur rapport, les services de l'instruction de l'Autorité de la concurrence (AC) considèrent que leur projet de rapprochement 'soulève des problèmes de concurrence significatifs (en particulier sur le marché de la publicité)'.



Dans ce rapport, 'qui ne préjuge pas de la décision finale du Collège de l'Autorité', 'la nature et l'étendue des remèdes requis feraient perdre toute pertinence au projet' des deux groupes de télévision qui, dans ce cas, l'abandonneraient.



'Les parties, qui entendent maintenir leur projet tel qu'il a été présenté, vont répondre dans les trois semaines à l'Autorité ; les auditions devant le Collège de l'Autorité de la concurrence sont prévues les 5 et 6 septembre prochains', poursuivent-ils.





