M6, plus forte hausse du SBF120 à la clôture du vendredi 23 septembre

(AOF) - M6 (+8,09% à 14,43 euros)

L'action M6 a été portée par les spéculations entourant un éventuel rachat du groupe après l'échec de son projet de fusion avec TF1.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Deuxième groupe français de télévision avec 14,3 % de part d'audience et premier groupe radio privé avec 18,2 % de parts d'audience ;

- Chiffre d’affaires de 1,39 Md€ tiré à 81 % de la publicité, le reste provenant de la radio (marques RTL, Fun Radio) et des services digitaux (sites Cuisine AZ, Turbo) ;

- Modèle d'affaires visant à la complémentarité et la transversalité des activités sur toute la chaine de valeur via la production de contenus, la diversification des offres (chaînes télé -M6, W9, 6ter, Téva, Gulli, Paris Première- et radios -RTL, RTL2 et Fun Radio), la digitalisation et les acquisitions ;

- Capital détenu à 48,26 % par RTL Group et à 5,05 % par la CNP, Nicolas de Tavernost menant le directoire et Elmar Heggen le conseil de surveillance de 9 membres ;

- Bilan très sain avec des capitaux propres de 1,2 Md€, une trésorerie de 323 M€ et une dette nette quasi-nulle.

Enjeux

- Stratégie de gains de part de marché en TV et radio et de préparation de l’avenir par des participations ciblées dans des actifs non consolidés -Streaming avec Bedrock, marketing digital avec GSG, Salto ;

- Stratégie d'innovation et de transformation digitale définie dans le programme OPEN : veille, « Campus innovation » de formation, Lab Innov d'expérimentation en interne ;

- Stratégie environnementale de réponse à 2 enjeux - réduction de l'impact environnemental et sensibilisation du public :

- construction en cours d’un plan bas carbone pour le groupe,

- économie circulaire, sobriété numérique et gestion stricte de l’électricité ;

- Simplification du portefeuille et recentrage sur M6 Digital services, M6 Créations, M6 Interactions et Best of TV ;

- Poursuite des gains de téléspectateurs, notamment les 25-49 ans (22,8 % de parts d’audience) et en avant-soirée.

Défis

- Secteur très réglementé avec limites aux redéploiements et à la croissance externe, incertitudes liées à la montée en puissance de la vidéo à la demande, de la TV connectée et de l'entrée de nouveaux acteurs –Apple TV, Netflix, Amazon Prime, Google TV et, en 2023, HBO Max ;

- Rapprochement des activités télévisuelles avec celles de TF1, attendu pour 2023 :

- cessions attendues de chaînes hertziennes, notamment 6ter et Paris Première,

- attente pour octobre de l’avis de l’Autorité de la concurrence ;

- après le rachat de la participation de France Télévisions dans la plateforme audiovisuelle d’abonnements Salto, détenue avec TF1, réussite du projet de streaming ;

- Enjeux 2022 après un 1er trimestre correct : accompagner la reprise publicitaire, développer l’offre de TV segmentée, les offres non-linéaires -6play et Salto-, la production de fictions et renforcer les synergies internes ;

- Dividende 2021 de 1 €.

Les acteurs français bien positionnés dans la production audiovisuelle

Parmi les acteurs indépendants, le Français Banijay est le leader mondial avec un chiffre d'affaires attendu de 3 milliards d'euros en 2022 sur un marché qui représente 100 milliards de revenus. Mediawan (soutenu par le fonds KKR), dont le chiffre d'affaires s'élève à 1 milliard d'euros, est l'autre principal intervenant français du secteur. Le marché est encore très fragmenté car selon l'Observatoire européen de l'audiovisuel, les vingt premiers groupes de production étaient à l'origine de seulement 38% des titres créés en 2020. Toutefois les experts estiment que le secteur est entré dans une phase de consolidation. Ainsi la cotation en bourse de Banijay vise à lui permettre de mieux participer à ce mouvement.