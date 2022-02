M6: Oddo confirme ses attentes de résultats sur 2022 information fournie par Cercle Finance • 16/02/2022 à 10:32

(CercleFinance.com) - M6 a publié hier soir ses résultats 2021 ressortis au-dessus des attentes du consensus avec un EBITA de 347 ME (contre 325 ME attendu) mais un peu en-dessous des attentes d'Oddo de 361 ME.



La croissance publicitaire au 4ème trimestre a été dynamique et est ressortie à 4% (contre +2% attendu et -1% pour le consensus).



Oddo réitère son opinion Surperformance sur le titre avec un objectif de cours porté à 29 E (contre 27.5 E) compte tenu d'une génération de cash 2021 supérieure à ses attentes.



' Sur la tendance publicitaire de début d'année, le management a indiqué que le début d'année démarrer convenablement, ce qui est cohérent avec le message délivré par TF1. Ce qui confirme notre vue d'une tendance publicitaire positive au S1 et sur 2022 ' souligne l'analyste.



' Nos attentes de résultats sont globalement inchangées suite à cette publication. Nous tablons sur un EBITA de 388 ME en 2022. Ce qui repose sur une croissance publicitaire de 2.7% en 2022 '.