M6, Nexans, Schneider Electric...les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Adocia

La biotech présentera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Airbus

Le constructeur aéronautique livrera ses résultats du troisième trimestre.

Amundi

Le spécialiste de la gestion d'actifs a communiqué ses résultats du troisième trimestre.

Antin

La société de capital-investissement axée sur l'investissement dans les infrastructures a divulgué son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Aures Technologies

Le constructeur de terminaux et systèmes point de vente annoncera ses résultats du premier semestre.

Biomerieux

Le spécialiste des tests et du diagnostic a précisé son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Capgemini

Capgemini a vu ses ventes reculer plus qu'attendu au troisième trimestre. Ce qui a conduit le groupe de conseil en technologies à abaisser ses prévisions de chiffre d'affaires et à réduire son objectif de marge opérationnelle pour 2024. Sur la période de juillet à septembre, le chiffre d'affaires est ressorti à 5,38 milliards d'euros, en baisse de 1,9% sur un an en données publiées. A taux de change constants, les revenus ont affiché un recul de 1,6%. Les analystes tablaient en moyenne sur un chiffre d'affaires de 5,43 milliards d'euros.

Claranova

Le groupe technologique publiera ses résultats annuels.

Elis

La société de location-entretien de textile professionnel et d'équipements d'hygiène présentera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Emeis

emeis affiche pour le troisième trimestre une croissance de ses revenus de 8,3%, dont 8,2% en organique, à 4,17 milliards d'euros. Cette progression reflète " le redressement progressif des activités du groupe consécutif aux mesures prises ces 18 derniers mois". Le spécialiste des Ehpad a vu son taux d'occupation progresser de 2,6 points en moyenne pour atteindre 85,6% à fin septembre 2024 contre 83% un an auparavant. Les maisons de retraite en France affichent un taux d'occupation de 83,8% en moyenne depuis le début de l'année, en amélioration de 0,3 point sur un an.

Imerys

Le spécialiste des minéraux industriels publiera ses résultats du troisième trimestre.

Legrand

Legrand annonce avoir pris connaissance de la décision exécutoire de l'Autorité de la Concurrence condamnant Legrand au paiement d'une amende de 43 millions d'euros au titre de l'application de prix dérogés sur le marché français entre 2012 et 2015. Le spécialiste des infrastructures électriques et numériques du bâtiment " réfute catégoriquement le grief retenu à son encontre et se réserve le droit de faire appel de cette décision", précise un communiqué.

M6

M6 a accusé au troisième trimestre un repli de son Ebitda de 17,7% à 157,1 millions d'euros. Le chiffre d'affaires du groupe audiovisuel ressort sur la période à 278,8 millions d'euros, en baisse de 5,8% sur un an. "En raison du contexte économique et politique actuel, le marché publicitaire reste incertain", pointe M6 dans un communiqué. Le chiffre d'affaires publicitaire a diminué de 10,1 millions d'euros, à 222,2 millions d'euros. Les recettes hors publicité ont également baissé, de 7,1 millions d'euros, pour s'établir à 55,5 millions d'euros

Nexans

Le spécialiste du câble a dévoilé son chiffre d'affaires au troisième trimestre en repli de 0,5% à données organiques, à 1,68 milliard d'euros et ressortant inférieur aux attentes. Les analystes anticipaient 1,76 milliard d'euros. L'industriel a par ailleurs confirmé ses objectifs financiers. Il table pour cette année sur un excédent brut d'exploitation (Ebitda) de 750 millions à 800 millions d'euros et sur un flux de trésorerie disponible normalisé de 275 millions à 375 millions.

Quadient

Quadient, groupe spécialisé dans le matériel logistique et le traitement du courrier, annonce avoir obtenu un nouveau prêt Schuldschein de 25 millions d'euros auprès de la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) pour financer des programmes de R&D en République tchèque. Au cours de l'exercice 2023, Quadient a consacré un total de 63,2 millions d'euros aux dépenses de R&D sur ses trois plateformes d'automatisation, soit 5,9 % du chiffre d'affaires du groupe.

Rexel

Le spécialiste de la distribution professionnelle de produits et services pour le monde de l'énergie dévoilera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Riber

Le spécialiste mondial des équipements d'épitaxie par jets moléculaires (MBE) pour l'industrie des semi-conducteurs a précisé son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Schneider Electric

Schneider Electric a fait état au troisième trimestre d'un chiffre d'affaires de 9,31 milliards d'euros, en hausse sur un an de 5,9% en données publiées et de 8% à périmètre et taux de change constants. Une performance que le spécialiste de la transformation numérique de la gestion de l'énergie et des automatismes qualifie de "record". Les analystes tablaient en moyenne sur un chiffre d'affaires de 9,23 milliards d'euros pour ce trimestre.

TF1

Le groupe audiovisuel diffusera ses résultats du premier semestre.

Vergnet

L'expert en solutions de production d'énergies renouvelables indiquera ses résultats du premier semestre.

Vinci

Vinci annonce l'acquisition de FM Conway Limited au Royaume-Uni. Cette entreprise britannique de travaux publics réalise un chiffre d'affaires en 2024 d'environ 690 millions d'euros (580 millions de livres sterling), pour un effectif de 2 000 salariés. La finalisation de la transaction est soumise à l'obtention des autorisations réglementaires nécessaires et est prévue début 2025. "L'intégration de FM Conway renforcera le positionnement de Vinci Construction sur le marché très dynamique du sud-est de l'Angleterre", précise un communiqué de presse.

Wavestone

Le cabinet de conseil spécialiste de la transformation des entreprises présentera son chiffre d'affaires du premier semestre.

Worldline

Le prestataire de services de paiements électroniques diffusera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.