M6 : négociations pour sa filiale iGraal

(CercleFinance.com) - M6 annonce être entré en négociations exclusives avec le groupe allemand Global Savings Group, acteur mondial majeur du marketing digital, en vue d'un rapprochement avec sa filiale de cashback iGraal, acquise par M6 en 2016. L'opération, qui prendrait la forme d'une cession partielle en numéraire pour un montant de 35 millions d'euros et d'un échange d'actions, valoriserait iGraal à 123,5 millions. M6 deviendrait alors le premier actionnaire de GSG avec 38% du capital. Le groupe de médias précise que la réalisation de l'opération, qui reste suspendue à la finalisation des négociations et à la consultation des instances sociales concernées, est attendue au premier trimestre 2020.

Valeurs associées METROPOLE TELE Euronext Paris +0.44%