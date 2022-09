Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client M6 (Metropole TV): vers un test des 16,2E information fournie par Cercle Finance • 26/09/2022 à 13:17









(CercleFinance.com) - M6 (Metropole TV) a lourdement chuté (jusque vers 12E et même 11,9E) après l'échec de la fusion avec TF1- mais de nouvelles offres viennent d'être dévoilées et le titre s'achemine vers un test des 16,2E (ex-plancher de fin janvier).

Mais le marché reste sceptique au sujet d'une offre à 20E présentée par Marc Ladreit de Lacharrière, Rodolphe Saadé et Stéphane Courbit (soit 33% de 'prime') par rapport au cours actuel.





