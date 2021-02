Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client M6 (Metropole TV) : bondit de +15% vers 18,35E Cercle Finance • 17/02/2021 à 17:00









(CercleFinance.com) - M6 (Metropole TV), emporté par des achats spéculatifs (rumeurs d'une offre de Bolloré alors que Bertelsman serait vendeur) bondit de +15% vers 18,35E et explose la résistance des 17E de janvier 2020 et retrace le 'pic' des 18,2E de début mai 2019.

Valeurs associées M6 METROPOLE TELE. Euronext Paris +12.69%