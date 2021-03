Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client M6 (Metro-TV) : 'gap' au-delà de 18,24E, vise les 20E Cercle Finance • 12/03/2021 à 12:56









(CercleFinance.com) - Les rumeurs de cession du contrôle par Bertelsmann vont bon train, tout comme celles d'un rachat par Bolloré/Vivendi et le titre adopte une trajectoire parabolique à la hausse, après une hausse funiculaire amorcée le 29 janvier (sur 13,2E) et un canal ascendant émaillé de subites accélération à la hausse (vers 18,8E). M6 ouvre un 'gap' au-delà de 18,24E, s'envole vers 19,75E et s'apprête à refermer le 'gap' des 19,8E du 5 mai 2018 (le test de la résistance des 21E pourrait survenir dans la foulée.

Valeurs associées M6 METROPOLE TELE. Euronext Paris +6.99%