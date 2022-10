Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client M6 (Met.TV) : ricoche sous 15,95, rechute sur 11,2E information fournie par Cercle Finance • 04/10/2022 à 11:22









(CercleFinance.com) - Bertelsmann, découragé par les obstacles réglementaires français, renonce à la cession de M6 (malgré au moins 2 offres sérieuses et dont le financement était assuré à 100%) qui perd de ce fait tout intérêt spéculatif... pour 5 ans probablement.

Le titre qui vient de ricocher sous 15,95, rechute sur 11,2E, enfonçant l'ex-zénith des 12E des 10/06 et 15/09/2020.

M6 risque de revenir végéter entre 9,5 et 11,5E durant des mois et des trimestres, sauf si les 'positions' des autorités de régulation évoluaient soudain -avec l'aval du Parlement- sur la question des dangers de la concentration des médias entre les mains de quelques milliardaires.

Dans ce cas, les investisseurs se souviendraient des offres de rachat crédibles soumises à 20E.





Valeurs associées M6 METROPOLE TELE. Euronext Paris -9.48%